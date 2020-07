Russell en Latifi ook in 2021 rijdersduo van Williams

Podcast | ‘Verstappen foutloos, maar de RB16 moet sneller voor de titel’

12 juli De tweede race in Oostenrijk is verreden. Max Verstappen eindigde als derde, achter Hamilton en Bottas. In een nieuwe Pitstop blikken Arjan Schouten en Etienne Verhoeff terug op het tweeluik in Oostenrijk. Met een geweldige kwalificatiesessie en een minder spannende race. Verder praten ze over het debacle bij Ferarri en wat te verwachten van Hongarije.