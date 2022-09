Russisch-Israëlische Robert Shwartzman (22) mag zich in VS bewijzen bij Ferrari

Het Formule 1-team van Ferrari laat de 22-jarige coureur Robert Shwartzman eind volgende maand in de Verenigde Staten debuteren in een GP-weekeinde. De Israëlische coureur mag zich bewijzen tijdens de eerste vrije training in Austin, op 21 oktober.

Shwartzman maakte jaren deel uit van het opleidingsprogramma van Ferrari en is nu de testcoureur van de Italiaanse renstal. Hij neemt in Texas voor een uur het stuur over van Charles Leclerc of Carlos Sainz.

De Israëliër, die is opgegroeid in Rusland, reed de afgelopen jaren in de Formule 2. Shwartzman eindigde daarin vorig jaar als tweede achter de Australiër Oscar Piastri, die volgend jaar bij McLaren debuteert als vaste coureur in de Formule 1.

Shwartzman reed altijd onder Russische vlag. Na de militaire inval van Rusland begin dit jaar in Oekraïne en de internationale schorsingen die dat opleverde voor Russische sporters, switchte hij naar een Israëlische licentie.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om minimaal twee keer per seizoen een andere coureur dan de twee vaste rijders in te zetten in een vrije training. Zo mocht de Nederlander Nyck de Vries dit jaar in die rol al rijden bij Williams, Mercedes en Aston Martin. De Vries maakte afgelopen weekeinde in Italië zelfs zijn officiële Formule 1-debuut bij Williams, als vervanger van de zieke Alex Albon. De 27-jarige Fries eindigde als negende en pakte direct 2 WK-punten.

