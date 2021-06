Russische GP vanaf 2023 niet langer in Sochi

Vanaf 2023 zal er voor het eerst geracet worden op het Autodrome Igora Drive in Sint-Petersburg. ,,We kijken ernaar uit te racen op een extreem boeiende locatie. De locatie ligt op 54 kilometer van Sint-Petersburg en ontving in 2020 de benodigde licenties. We zullen de komende maanden meer details over de race geven en we kijken ernaar uit om de komende twee jaar nog in Sochi te racen", zo valt te lezen.



Begin twintigste eeuw werden al eens twee races gereden in Sint-Petersburg, waarna de GP van Rusland in 2014 terugkeerde op de kalender. Er werd sindsdien zeven keer gereden in Sochi en zeven keer won een Mercedes: vier keer Lewis Hamilton, twee keer Valtteri Bottas en eenmaal Nico Rosberg.