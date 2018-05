Rustdag in Monaco: lees hier wat u niet zag

Stoffel Vandoorne en Fernando Alonso deelden samen handtekeningen uit, voor een enorme menigte. Lewis Hamilton produceerde wat rook met het achterwiel van zijn sportmotor en ontmoette zijn modevriend Tommy Hilfiger. U weet wel, van die dure truitjes. Williams-reservecoureur Robert Kubica reed met wat vrienden op de fiets door de bergen achter het prinsdom, bekend uit Parijs-Nice. Charles Leclerc, de enige Monegask in de paddock, vertelde nog eens in 55 verschillende microfoons dat het heel speciaal voor hem is om te debuteren in de GP die onder zijn slaapkamerraam door komt. De gridgirls - terug van nooit weggeweest - maakten alvast een proefrondje over de grid, goedkeurend nagestaard door het technisch personeel en Sebastian Vettel, die maar wat graag met ze op de foto wilde. Daniel Ricciardo gaf vanaf de Red Bull partyboot wat interviews waarin hij niet heel veel nieuws zei, maar waarin hij wel veel lachte. Nico Rosberg - zou hij spijt hebben van zijn vroege pensioen? - maakte nog maar eens een rondje circuit. Dit keer op een elektrische step. Mooiboy Esteban Ocon hield zich gedeisd, want die moet vanavond nog een modeshow lopen voor het goede doel. Nico Hulkenberg, Carlos Sainz en ‘good old’ Alain Prost namen allen een fan mee in een RS01-sportwagen van Renault voor een ‘hot lap’ door Monaco, min of meer de thuisrace van het Franse automerk. Brendon Hartley en Pierre Gasly poseerden nog eens op de nieuwe Toro Ross-Honda scootertjes. Net als gisteren. En morgen. Damon Hill nam een selfie met een tiental gefortuneerde F1 Experiences-bezoekers op een miljoenenjacht. Enzovoort. Enzovoort. Enzovoort.



De zon scheen, iedereen was blij en u heeft niks gemist. Morgen wacht de echte actie.