Saaie optocht, racen in niemandsland en historisch debuut

Voorafgaand aan alle 21 races duiken we per circuit in het track record van Max Verstappen en kijkt naar de prestaties van Honda van vorig jaar. Deel 1 van 2019: Albert Park.

Door Arjan Schouten



Optredens: 4

Finishes: 3

Uitvalbeurten: 1

Beste kwalificatie: 4 (2018)

Beste race-resultaat: 5 (2017)

Aantal WK-punten: 19

Honda vorig jaar: Pierre Gasly viel uit in ronde 13, 15de plaats Brendon Hartley

De hoop is groot dit jaar, met een Honda-motor in zijn auto. Een vliegende start is waar de fans van Max Verstappen op hopen in Australië. Maar een gedroomde seizoensstart beleefde hij er nog nooit. Ook vorig jaar niet. Foutje in de kwalificatie. Meteen ingehaald door een Haas bij de start. Afgebroken onderdeel aan de vloer van zijn wagen. Een pirouette en weg was de hoop op een vlammend begin. Zesde, nog achter de McLaren van Fernando Alonso. ,,Zelf had ik de tv uitgezet, dit was heel saai’’, vertelde hij toen zelf over de ‘optocht’ die maar weinig boeide. ,,Ik heb een heel snelle auto, maar er nog niets mee kunnen doen’’, mopperde Verstappen na zijn beurt op het anti-inhaalcircuit, waar hij dit jaar meteen in de kwalificatie al hoge ooien wil gooien, want iemand nog voorbij steken in de race blijft ook met de nieuwe aerodynamische regels waarschijnlijk lastig op Albert Park.

Een decor voor de eeuwigheid verbonden aan de carrière van Verstappen. In 2015 werd hij er de jongste debutant ooit bij zijn eerste Formule 1-race. Die historische middag was toen ook niet zo best voor het humeur van de 17-jarige rookie, die gestart vanaf plaats elf lang negende lag tot de motor van zijn Toro Rosso-bolide het na 34 rondes begaf. In 2016 pakte hij één WK-punt, maar ook met die tiende plaats kon hij weinig. Geklungel bij een pitstop - zijn team vergat de banden klaar te zetten - verwees hem immers naar die tiende plaats.

In 2017 zag Verstappen al bij de wintertests in Spanje dat de RB13 van Red Bull Racing, waar hij toen al naar overgestapt was, geen wagen was om direct mee te winnen. In Albert Park gaf hij liefst 1,3 seconde toe op Mercedes en Ferrari. In de race reed hij ‘relaxt’ door niemandsland, een halve minuut achter de vier rode en zilveren topauto’s. ,,Niemand voor me, niemand in m’n spiegels. En dan rijd je toch een beetje je eigen wedstrijd.’’

Idealiter is het zondag meteen anders, als Red Bull Racing voor het eerst in een GP uitgerust is met een krachtblok van Honda. Dan moeten de Japanners wel veel beter werk leveren dan vorig jaar met Toro Rosso. Toen klapte de Honda-motor van Pierre Gasly al na dertien omlopen. Brendon Hartley haalde wel de finish, maar werd als laatste afgevlagd.