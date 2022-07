Sainz wint eerste GP op Silverstone, Zhou heelhuids uit gigantische crash

Max Verstappen begint hongerig aan GP van Canada, nieuwe verbran­dings­mo­tor voor Charles Leclerc

Max Verstappen toonde zich op de vrijdagochtend van de Grand Prix van Canada nog maar eens kritisch richting zijn eigen team. De Nederlander kan na zijn overwinning van vorig weekend in de Grand Prix van Azerbeidzjan en zijn voorsprong in het Formule 1-kampioenschap met vertrouwen uitkijken naar de race in Montreal, maar hij wil meer.

17 juni