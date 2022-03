Salaris van een miljoen per week voor Max Verstappen: ‘Terecht, hij heeft de sport veranderd’

Door Marijn Abbenhuijs



Twintig is hij pas en vijf races onderweg in zijn derde seizoen als Red Bull-coureur, als Max Verstappen naar een boot wijst. ,,Die kost 1,8’’, zegt hij. Het is een scène uit de derde aflevering van het eerste seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive. Hoe jong en onbezonnen de Nederlander dan nog is, blijkt in de aflevering over de Grand Prix van Monaco uit meerdere dingen. Zo vertelt hij dat zijn moeder dat weekend de was komt doen en rijdt hij zijn auto met al zijn bewijsdrang al tijdens de training tegen de muur, waardoor hij de kwalificatie mist.



Maar wat op dat moment wel al duidelijk wordt, is dat ‘het grote geld’ het voorland van Verstappen is. De mondaine badplaats is dan al zijn woonplaats en op ‘boten waarop je kunt verdwalen’, heeft hij dan al regelmatig vertoefd.