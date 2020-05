Senna’s laatste race in Nederland: een podium om van te kwijlen

Het is vandaag 26 jaar geleden dat Formule 1-legende Ayrton Senna verongelukte. Dit weekend had de GP van Zandvoort een langverwachte rentree moeten maken. Daarom gaan we terug naar 1985, de dag dat Senna zijn laatste race reed in Nederland. ,,Een podium met Lauda, Prost én Senna, een kruispunt in de geschiedenis van de sport.’’

Jan Lammers ziet het die bewuste 25 augustus in 1985 allemaal vanaf de eerste rang. Net boven de pitstraat is namelijk de commentaarbox van de NOS waar de coureur, precies tussen zijn twee periodes als F1-coureur, is uitgenodigd om verslag te doen van de race. Een briljant gevecht tussen ploeggenoten Niki Lauda en Alain Prost in hun McLaren ziet Lammers voor zijn ogen. De gevestigde orde tegen de nieuwe generatie. ‘Oudje’ Lauda wint.



Ook Ayrton Senna mag mee op het podium. Net als Prost één van de new kids on the block. Tijdens zijn tweede en laatste race in Zandvoort (in zijn debuutjaar 1984 viel Senna uit) knokt de Braziliaan zich naar de derde plek, achter de fel strijdende ploegmakkers Lauda en Prost. ,,Wat een podium hè’’, zegt Lammers, nu racedirecteur van de GP Zandvoort die dit weekend na ál die jaren weer verreden zou worden. Door de coronacrisis is alles anders.

Lammers: ,,Het was dus het tweede jaar van Senna. Hij reed zoals Max Verstappen dat ook doet en deed in zijn eerste jaren. Als een rookie binnenkomen en direct opvallen. Brutaal. Dingen doen die je eigenlijk nooit had gezien. Inhalen op plekken waar niemand ooit van dacht dat je daar kon inhalen. Baanbrekend. Iedereen was er toen wel over uit dat die Senna uiteindelijk heel groot ging worden. Toen in Zandvoort was Senna in zijn Lotus qua materiaal niet opgewassen tegen die McLarens. Maar ik weet nog wel dat ik in dat commentaarhok dacht: wat een voorrecht om deze knul te zien rijden.’’

De rest is inderdaad geschiedenis. Senna werd uiteindelijk drie keer wereldkampioen, een legende voor de sport die heroïsche duels op de baan uitvocht met Prost. Voor velen is de Braziliaan de allergrootste F1-coureur aller tijden. Groter dan Michael Schumacher en Lewis Hamilton die wél meer wereldtitels grepen. De tragische dood vandaag precies 26 jaar geleden na een ongeluk tijdens de GP van San Marino maakt de heroïek rond de sportman Senna alleen maar groter.

Volledig scherm Nikki Lauda wint de Grand Prix op Zandvoort in 1985. Alain Prost wordt tweede (links) en Ayrton Senna wordt derde. © ANP

Koen Vergeer, schrijver van het boek Zandvoort, een kleine geschiedenis van de Grote Prijs van Nederland 1948-2020, noemt het podium van die dag ‘een kruispunt in de geschiedenis van de Formule 1. ,,Tien WK-titels op één podium kunnen we achteraf concluderen’’, zegt Vergeer. ,,Het bleek de laatste overwinning van Lauda te zijn. Daarna namen Prost en Senna de macht over. Lauda zei dat weekend: niemand gaat mij passeren. Ik win hier. Alsof hij zich nog een keer wilde bewijzen tegenover de jonkies. Dat lukte.’’

Vergeer was 23 toen de raceauto’s door de duinen scheurden, maar hij keek op televisie. ,,Daar heb ik achteraf natuurlijk gigaspijt van. Als ventje van elf bekeek ik eerder GP’s wel vanuit de duinen. Het was in een tijd dat de sport in Nederland echt onder druk stond. De algemene opinie was: wat een gevaarlijke sport is dat met al die doden. En ook: we hadden geen Nederlandse helden. Het was één van de redenen dat de GP na die editie verdween. Nu is alles anders. Helaas moeten we noodgedwongen wachten op een nieuwe editie.’’

Er reed toen overigens wél een Nederlander mee. Geen landgenoot zag die dag Sennna dichterbij dan Huub Rothengatter. Duels met Senna waren er niet bij aangezien Rothengatter in de achterhoede reed. Behoefte om terug te blikken op de laatste GP in Zandvoort heeft Rothengatter niet, laat hij telefonisch weten.

Senna doet uiteindelijk ook niet mee om de winst. Vergeer: ,,Hij was best of the rest. Om eerlijk te zijn reed Senna een beetje achter de feiten aan. Die McLarens waren simpelweg te sterk, zoals je dat nu ook vaak hebt met de Mercedessen. Achteraf bezien is het maar goed dat Senna niet direct in de beste auto zat, dan waren het heel eentonige wedstrijden geweest. Nu moest Senna elke keer knokken. Het leverde prachtige acties op. Die vergelijking met Verstappen snap ik daarom wel.’’