Sergio Pérez dicht bij nieuw contract bij Racing Point

De Mexicaan is door zijn sponsors financieel verbonden aan Racing Point, maar heeft ook een emotionele band met de renstal. Op zijn initiatief kon het nagenoeg failliete Force India een jaar geleden een doorstart maken onder de naam Racing Point. Het team is nu weer gezond dankzij de financiële injecties van de Canadese miljardair Lawrence Stroll, die tevens zijn zoon Lance naar het team haalde.



De prestaties van Force India vallen dit jaar enigszins tegen. Pérez’ beste resultaat is de zesde plek in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. Hij reed al zeven races niet in de punten. Afgelopen zondag viel hij twee ronden voor het einde uit in de Grote Prijs van Duitsland.



