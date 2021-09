Sergio Pérez gebruikt vierde motor en start vanuit pits na mislukte kwalificatie

GP Zandvoort Verstappen kent het circuit, het land, het volk en het voedsel: maar bestaat thuisvoor­deel eigenlijk wel?

12:42 Voor het eerst start Max Verstappen aan een Grand Prix voor eigen volk. Maar gaat hem dat helpen, of is die uitgangspositie vooral een last? Sinds 2014 wonnen er immers maar twee coureurs binnen de eigen landsgrenzen.