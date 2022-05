Sergio Pérez ligt weer op één lijn met teamleiding Red Bull en krijgt complimenten, ‘Max had het niet’

Sergio Pérez heeft de teleurstelling van vorig weekeinde tijdens de Grote Prijs van Spanje achter zich gelaten. Dat zei de Mexicaanse Formule 1-coureur van Red Bull vrijdag in Monaco, in aanloop naar de vrije trainingen. Daarin maakte hij een prima indruk.

Pérez kreeg in Barcelona de opdracht het ploeggenoot Max Verstappen niet te moeilijk te maken toen hij tegen het einde van de race op het Circuit de Catalunya aan de leiding reed en de Nederlander hem op verse banden naderde. ,,Niet echt eerlijk, maar oké”, zei Pérez na de race. Pérez was vertrokken met een strategie van twee pitstops en Verstappen met eentje van drie.

,,We hebben na de race met elkaar gesproken”, zei Pérez vrijdag. ,,Ik had het gevoel dat we tijdens de race een betere kans hadden met twee pitstops. Aan het eind van de wedstrijd was duidelijk dat een strategie met drie pitstops toch beter was. Als je in de auto zit, heb je bepaalde informatie tot je beschikking. Het team heeft een ​​breder beeld.”

Volledig scherm Sergio Pérez onderweg langs de haven in Monaco. © AP

Het is niet verboden voor Pérez om te winnen, vertelde hij vrijdag. ,,Ze maakten me duidelijk dat ik de volledige steun van het team heb om te winnen. Dat hadden ze niet hoeven zeggen, dat wist ik wel. De sfeer bij Red Bull is uitstekend. Uiteindelijk was iedereen blij zondag, het teamresultaat was geweldig.”

Nico Rosberg

In beide vrije trainingen wist Pérez vandaag een snellere tijd neer te zetten dan Verstappen. ,,Max had het niet", zei voormalig wereldkampioen Nico Rosberg na de tweede vrije training bij Sky Sports. ,, Hij wordt verslagen door zijn ploeggenoot en je kon zien dat het er niet comfortabel uitzag bij hebben. We gaan zien of hij zijn ritme kan vinden voor de derde vrije training van morgen. Sergio zit dit jaar een stuk dichterbij, dus dat doet hij heel goed, hij lijkt comfortabeler in zijn auto. Maar ik denk dat het Max was die er vandaag niet lekker in zat.”

