Sergio Pérez na dit seizoen weg bij Racing Point

Zo is na tien jaar de toekomst van Pérez in de koningsklasse van de autosport onzeker. In zijn officiële statement op social media vertelt Pérez nog geen plan B te hebben. ,,Ik hoop in de Formule 1 te blijven racen, maar dat hangt ervan af of ik een project vind dat me motiveert en waarvoor ik elke ronde 100 procent wil geven.”



Via korte stints bij Sauber en McLaren kwam Pérez in 2014 bij Force India terecht. Voor dat team mocht hij in totaal vijf keer naar het podium, twee jaar geleden in Azerbeidzjan voor het laatst. Met zijn grote schare Mexicaanse sponsoren hielp hij het team in het verleden bovendien overeind te houden. Er gingen al langere tijd geruchten over de toekomst van Pérez bij het Racing Point, dat vanaf volgend jaar Aston Martin als titelsponsor heeft. Aanvankelijk bleef de 30-jarige Mexicaan volhouden dat hij komend seizoen nog altijd voor de renstal zou rijden, hij had immers een contract tot 2022, maar daar komt hij nu dus van terug.



Lance Stroll, zoon van eigenaar Lawrence Stroll, blijft wel. Wie volgend jaar het tweede zitje bezet bij Aston Martin is nog niet bekend. De voornaamste kandidaat lijkt Sebastian Vettel, die na een tot dusver dramatisch seizoen Ferrari verlaat en nog geen nieuw stoeltje heeft. Ook de naam van Nico Hülkenberg wordt genoemd. Die Duitser verving Pérez ruim een maand geleden verdienstelijk toen hij vanwege besmetting met het coronavirus niet mocht racen.



