Sergio Pérez spreekt van ‘miscommunicatie’ en viert zege in ‘beste race ooit’

De wedstrijdjury wilde na de Grote Prijs van Singapore graag weten waarom Pérez tijdens de safety car niet op tien autolengtes bleef van de wagen van Bernd Mayländer, zoals de regels voorschrijven. ,,Ik heb er veel vertrouwen in dat er niet echt iets verkeerd gegaan is. Ik had een miscommunicatie met Bernd", aldus Checo tijdens de persconferentie. ,,Op de plekken waar ik hem kon volgen ging hij supertraag en waar ik hem niet kon volgen ging hij supersnel. Deze omstandigheden zijn ook niet normaal. Vooral in de laatste sector was het erg tricky, dus ik verwacht geen verdere straffen. Ze waren tevreden over mijn uitleg en reageerden begripvol”