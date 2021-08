Vettel gediskwali­fi­ceerd: Hamilton loopt verder uit op Verstappen

2 augustus Sebastian Vettel is zijn tweede plaats in de Grote Prijs van Hongarije kwijtgeraakt. De Duitse autocoureur kwam met zijn Aston Martin na afloop van de Formule 1-race met te weinig brandstof in de tank over de finish. Lewis Hamilton loopt daardoor verder uit op Max Verstappen.