Slecht weekend voor Ferrari in Bakoe: Leclerc en Sainz vallen uit met problemen

Eerder in de race in Bakoe viel ook Carlos Sainz Jr., de Spaanse teamgenoot van Leclerc bij Ferrari, uit. Hij had problemen met het remsysteem en viel na negen rondes al uit. Voor de Ferrari-coureur is het de zoveelste tegenvaller van dit seizoen.



Max Verstappen nam door het wegvallen van Leclerc de koppositie over. De wereldkampioen van Red Bull wist enkele ronden daarvoor zijn teamgenoot Sergio Pérez al te passeren.