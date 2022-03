Snelste tijd én uitvalbeurt voor Charles Leclerc, Max Verstappen tweede in avondtraining

De tweede vrije training op het circuit van Djedda werd met een kwartiertje uitgesteld. Dat had alles te maken met een meeting van coureurs en teambazen, die door de F1-top was belegd vanwege de vermeende aanval op een oliedepot in de buurt. Vijftien minuten later dan gepland gingen de seinen op groen, maar er is nog altijd een hoop onduidelijkheid rondom de situatie. Later vanavond staat er een nieuwe meeting op het programma, zo weten we inmiddels, al lijkt het erop dat we ook de rest van het weekend ‘gewoon’ doorgaan met racen.