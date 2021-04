Soevereine Verstappen wint glijspektakel op Imola, Hamilton beperkt schade

SamenvattingNog nooit won Max Verstappen zó vroeg in het seizoen. Na de tweede plaats in Bahrein was de 23-jarige Nederlander in Imola dé winnaar van het gedroomde duel in de Formule 1 met Lewis Hamilton. Bij de start al verschalkte hij de wereldkampioen, die een pittige middag kende, maar nog wel maximaal presteerde en de leiding in het WK behield.

Was de opener in Bahrein al spectaculair, race nummer twee in Imola had werkelijk alles. Een pittige bui vlak voor de start, daar begon het allemaal mee. Glijpartijen, crashes, uitvallers, twee safetycars en die steeds weer terugkerende vraag: is de baan al droog genoeg voor slicks? Maar nog voor die vraag echt relevant werd, had Max Verstappen zijn grootste en uiteindelijk beslissende slag al geslagen. Startend van P3 was hij op intermediates veel sneller weg dan polesitter Lewis Hamilton, die hij in de eerste bocht dan ook verschalkte.

Hij had er de hulp van zijn verrassend sterk gekwalificeerde teammaat Sergio Pérez niet eens voor nodig. Op eigen kracht zette hij zijn RB16B in een flits naast de Mercedes van Hamilton, waarna hij zijn spierballen liet rollen. Ernaast, er net voor en eerder de bocht in. Met licht contact, maar niets ongeoorloofd, zo oordeelde de wedstrijdleiding.

Stuiterend over de kerbs was Hamilton toen wel even gezien met wat schade aan de vleugel, maar na de eerste safety car (crash Nicholas Latifi) kwam de zevenvoudig wereldkampioen na een gratis stop weer ijzersterk terug. Een aanvalletje moest de Nederlander pareren, om daarna weer een gat te trekken. En spannend bleef het op een opdrogende baan, waar nog niemand naar de slicks durfde. Lang wachtte Verstappen het af, maar na 28 ronden was het wel gedaan met zijn groene rubber. Mediums eronder in twee ruime tellen, Hamilton in de reactie had vier tellen nodig: weer wat voordeel in hét duel, dat maar bleef duren.

Verstappen stampend op een nog altijd verraderlijke baan, Hamilton vol in de achtervolging. En ja hoor, daar bleek ook Hamilton maar gewoon een mens. Een zeldzaam foutje, maar met de volle druk erop en tal van achterblijvers om hem heen, ging Hamilton te breed in Tosa. Zo het grind in. In de achteruit kreeg hij zijn bolide nog terug het asfalt op, maar met veel achterstand en terug op P9.

Ook dat verschil ebde weer weg, vanwege een tweede safety car, veroorzaakt door Valtteri Bottas en George Russell die met een megaklapper een voortijdig einde aan elkaars optredens maakten.

Rode vlag en het hele veld als een harmonica weer in elkaar gekreukt in de pitstraat. Na een half uur oponthoud werd er onder eindelijk een voorjaarszonnetje rollend gestart voor nog 28 omlopen op een opdrogende baan. Daarin kwam de leiderspositie van Verstappen, die zijn voorsprong uitbouwde naar 22 tellen, natuurlijk niet meer in gevaar. Lando Norris en Charles Leclerc hadden het ver achter de Limburger veel te druk met elkaar. Hamilton stoomde in de volle finale nog krachtig op, maar besefte zelf ook wel dat hij na zijn uitstapje de tweede zege van het seizoen aan Verstappen moest laten. Na een vinnig gevecht met Norris (derde) haalde hij er echter nog wel het maximale uit met een tweede plaats én de snelste ronde. Zo behield hij nipt (44 om 43 punten) de leiding in het WK.

Winst in Italië, waar Verstappen voorheen vooral pech kende, betekende de elfde zege voor Verstappen in de Formule 1. ,,Het was tricky en verraderlijk daar buiten op het asfalt, maar we hebben het geflikt mannen. Uitstekend’’, reageerde Verstappen over de boordradio. ,,Dit was een uitdagende middag, erg glad. Maar we hebben alles uitstekend aangepakt. Ik had nog een slippertje bij de herstart, geluk spinde ik niet. Maar de rest ging helemaal goed. Een puntje achter in het WK? Het seizoen is nog lang, hè. We blijven kalm.”

Hamilton roemde het optreden van Verstappen en had zelf geen foutloze middag. ,,Maar een prima wederopstanding”, telde Hamilton zijn zegeningen. ,,Ik ben zo blij dat ik nog door kon. En nu op naar de volgende.”

