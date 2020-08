Spa-Francorchamps: hier ging het voor Max vorig jaar gruwelijk mis

Door Rik Spekenbrink

Zeventig jaar na de eerste Grote Prijs van België wordt zondag voor de 53ste keer gereden op Circuit de Spa-Francorchamps. Het langste en volgens sommigen mooiste circuit van de Formule 1-kalender, glooiend tussen de Ardeense heuvels. Met iconische bochten als Eau Rouge, La Source en Busstop. Met traditioneel, maar dit jaar niet, eindeloos lange oranje gekleurde files vanuit Nederland. En het circuit waar Michael Schumacher in 1991 zijn debuut in de koningsklasse maakte. Met zes zeges is de Duitser recordwinnaar in België.



Tot 2000 was Spa nog een semi-stratencircuit, inmiddels is het asfalt permanent afgesloten voor verkeer. Met officieel negentien bochten en een lengte van 7 kilometer en 4 meter is het het langste rondje van het jaar. En een baan waar het aan de ene kant kan regenen, terwijl even verderop de zon schijnt. Ook voor dit weekeinde wordt neerslag voorspeld. Verrassingen zijn daarom nooit uit te sluiten in België.

Volledig scherm Max Verstappen zet zijn RB15 al in de openingsronde tegen de muur. © BSR Agency

Hoe presteerde Max er?

Wisselend. Spa-Francorchamps mag het favoriete circuit van Verstappen zijn, dat vertaalt zich nog niet direct in de uitslagen. Vorig jaar zagen veel Nederlandse fans hem alleen in de parade met historische auto’s en op weg naar de grid. In de eerste ronde tikte Verstappen in La Source de wagen van Kimi Räikkönen aan, waarna hij dermate ernstige schade had opgelopen dat het een paar bochten verderop al voorbij was. Daarmee kwam een einde aan een fraaie reeks van 21 top 5-noteringen op rij.



Twee jaar eerder viel Verstappen bij zijn ‘thuisrace’ ook al uit, toen met motorproblemen. Het jaar daarvoor, in 2016, kwalificeerde de Nederlander zich knap als tweede, maar viel in de race buiten de punten. Na een matige start en een touché met opnieuw Räikkönen brak een deel van Verstappen’s voorvleugel af en moest die worden vervangen. Het zicht op het podium verdween daarmee direct uit beeld.



De beste prestatie van Verstappen in België was twee jaar geleden: derde.

Volledig scherm Max Verstappen juicht op het podium na zijn derde plek in 2018. © ANP

Wat gebeurde er vorig jaar?

Het raceweekeinde werd verleden jaar volledig overschaduwd door de dood van Anthoine Hubert. Op zaterdag kwam de Fransman in de Formule 2-race om het leven nadat collega Juan-Manuel Correa in volle voort op hem inreed in Eau Rouge. Vijf jaar na de fatale botsing van Jules Bianchi viel er weer een dode te betreuren in een F1-weekeinde.



Hubert was een goede vriend van Ferrari-coureur Charles Leclerc. Na een emotionele omhelzing met Huberts moeder wist Leclerc de race, startend vanaf pole position, te winnen. ,,Het is heel erg moeilijk om van mijn eerste zege te genieten onder deze omstandigheden. Ook al maak ik hier een jongensdroom waar”, sprak de winnaar, die met ‘RIP Tonio’ op zijn helm had geracet.



