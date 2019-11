‘Start Red Bull in 2020 zo sterk als nu, dan knokt Max om de titel’

Door Arjan Schouten Vertel jij het ons eens als coureur, is zo’n laatste race als die van zondag in Abu Dhabi waar nauwelijks nog iets op het spel staat nou nog leuk? Of vooral een verplicht nummertje? Rinus van Kalmthout: ,,Ik verwacht er nog wel wat van, hoor. Einde van het seizoen, iedereen neemt risico. En daar komt nog eens bij dat er best nog wat te winnen is voor een aantal coureurs. In het middenveld is het best nog wel spannend. En ook Max moet zijn derde plaats in het wereldkampioenschap nog verdedigen. Bovendien wil je als coureur een seizoen ook goed afsluiten. Je wilt altijd en overal het beste, maar dat gevoel van die laatste race neem je wel mee de winter in. Afgelopen seizoen won ik twee keer in het laatste weekend, wat meteen m’n beste weekend was. Dan vier je toch net wat lekkerder kerst.’’

Jouw ambities liggen in Amerika bij IndyCar. Volg je Formule 1 daarnaast ook op de voet? ,,Ik probeer wel elk weekend te kijken, ja. Zeker nu Max het zo goed doet. Ik kijk alleen wel meer als racer dan als fan. Je ziet toch altijd jezelf zitten in die auto. En als we op de bank met een groepje kijken en er gebeurt wat, dan vraagt iedereen altijd aan mij wiens schuld het is.’’ Moet je die liefde voor Formule 1 in Amerika nog wel eens uitleggen? ,,Dat valt wel mee, hoor. Er zitten ook vier wielen onder en dan is het voor mij al genoeg om het interessant te vinden. En dat geld voor veel Amerikanen ook. Maar voor Amerikanen is Formule 1 alleen niet altijd even spannend genoeg, vanwege de grote verschillen tussen de auto’s. Dat snap ik wel. Daarom heb ik ook gekozen voor IndyCar.’’

Ben je wel eens bij de Formule 1 geweest?

,,Zeker, meerdere keren. In 2016 ben ik nog bij de Amerikaanse grand prix geweest in Texas. Dat was toch wel even wennen, die motoren. Ik was in 2006 of 2007 ook al eens in Spa geweest en toen moest ik nog echt oordoppen in om de race te kunnen blijven volgen. Die herrie, dat is wel ietsje veranderd door de jaren heen. Maar de sport heeft op zoveel andere vlakken ook weer enorme stappen gemaakt. Ach, ik volg het eigenlijk al vanaf m’n jongste jaren. Even is het minder geweest omdat de focus wat meer op mezelf lag. Maar nu met Max is mijn aandacht voor F1 weer flink toegenomen.’’