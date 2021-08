Straffen FIA onrechtvaardig? ‘Je kunt bij de beoordeling niet naar de consequenties kijken’

Maar juist door twee andere straffen uitgedeeld in Hongarije, kunnen maar weinig betrokkenen bij de Formule 1 dat accepteren. Antonio Giovinazzi kreeg een tijdstraf van 10 seconden, omdat hij te hard reed in de pitstraat. Die actie werd daarmee even zwaar bestraft als de actie van Hamilton waarmee hij op Silverstone Verstappen van de baan af reed. Bovendien werd er dit weekend wèl een diskwalificatie uitgedeeld. Aan Sebastian Vettel, omdat hij te weinig benzine in zijn tank had overgehouden.

De Franse Formule 1-specialist Julien Billiotte plaatst dat in perspectief. ,,Vettel kon door zo weinig brandstof over te houden niet aantonen dat hij niet heeft valsgespeeld”, zegt Billiotte, werkzaam voor het toonaangevende Franse autosportmagazine AutoHebdo. ,,En valsspelen is veel erger dan botsen met iemand, tenzij je dat duidelijk expres doet. En ik denk niet dat Hamilton Verstappen expres heeft uitgeschakeld op Silverstone. Hij was wel schuldig, maar ook ik vind dat je niet naar de consequenties moet kijken. Want was het in een andere, minder snelle bocht gebeurd, had Verstappen de race waarschijnlijk kunnen uitrijden.”