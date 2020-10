Stroll testte positief op corona na GP van de Eifel, kan wel racen in Portugal

samenvatting Hamilton evenaart Schumacher met 91ste GP-zege, Verstappen tweede na vermakelij­ke race

11 oktober Uitgerekend in Duitsland evenaarde Lewis Hamilton vandaag Michael Schumacher. Na zijn overwinning op de Nürburgring delen beide kampioenen het record van het meeste aantal zeges in de Formule 1: 91. Max Verstappen werd achter de wereldkampioen knap tweede in de Eifel, voor de verrassende Daniel Ricciardo.