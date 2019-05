‘Subtiele verbeteringen’ voor bolide Verstappen

Verstappen reed vorig weekeinde in de Grote Prijs van Azerbeidzjan met een vernieuwde motor van Honda. Het extra vermogen vertaalde zich nog niet in een betere klassering, want de Nederlander eindigde evenals de race daarvoor in Bahrein op de vierde plaats. Verstappen sprak na afloop de hoop uit dat zijn renstal voor de race in Barcelona met de beste upgrade van alle teams zou komen.

Horner temperde al te hoge verwachtingen. ,,Het is eerder evolutie dan revolutie, waarbij het gaat om aspecten als balans en bandenslijtage’', aldus de teambaas, die best tevreden is met hoe het gaat dit seizoen. ,,De auto presteert wel degelijk goed in de race. In de middensector van het circuit in Bakoe waren wij continu de snelste auto. We boeken wel degelijk vooruitgang.’’