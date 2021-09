Tactische zet Mercedes: Bottas moet met motorwissel inhaalrace Verstappen voorkomen

Bottas kende gisteren een zwakke kwalificatie. De teamgenoot van wereldkampioen Hamilton bij Mercedes kwam niet verder dan de zevende tijd, nog achter onder anderen Daniel Ricciardo en Fernando Alonso. Omdat een motorwissel een dezer weken onvermijdbaar was, besloot Mercedes vanmorgen in Sotsji dat nu al in Rusland te doen.

Verstappen start vanmiddag vanaf de achterste startrij. De coureur van Red Bull incasseert een gridstraf omdat hij voor de vierde keer dit seizoen een motorwissel doorvoert. Die komt bovenop de gridstraf die de leider in het wereldkampioenschap kreeg voor zijn crash met rivaal Lewis Hamilton in de vorige grand prix in het Italiaanse Monza. De motorwissel van Bottas houdt dan vooral een tactische zet van Mercedes in: de Fin moet ene inhaalrace van Verstappen al vroegtijdig voorkomen, zodat het gat met Hamilton groot blijft.



Poleposition is voor de Brit Lando Norris, die gisteren in zijn McLaren de kwalificatierace won. Verstappens rivaal, wereldkampioen Lewis Hamilton start vanaf de vierde positie. De start is om 14.00 uur Nederlandse tijd.