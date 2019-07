Teambaas Haas boos op eigen coureurs: ‘Zitten nu nog dieper in de put’

,,Dit was een heel teleurstellende race voor ons", mopperde Steiner. ,,Het beste wat onze coureurs blijkbaar konden doen, was een schep meenemen naar deze race. Daarmee hebben ze de put waarin we zitten nog dieper gemaakt."

,,Ze zitten beiden in de problemen", zei Steiner over zijn coureurs. ,,Wat hier is gebeurd, valt niet te accepteren. Iedereen bij het team werkt keihard om uit de problemen te komen. Nu hebben we de kans om te laten zien wat we kunnen en botsen we met elkaar in bocht vijf. Ik kon mijn ogen bijna niet geloven toen ik het zag gebeuren. Onacceptabel."