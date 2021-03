Teambaas Horner tempert hoge verwachtingen: ‘Mercedes won niet per ongeluk’

,,Het valt niet te ontkennen dat na het soepele verloop van de driedaagse test in Bahrein er een stemming heerst dat we een einde kunnen maken aan de zeven jaar durende dominantie van Mercedes in de Formule 1. Maar wij zijn zelf iets voorzichtiger op dat gebied. We moeten niet onderschatten hoe groot de uitdaging is die voor ons ligt”, schrijft Horner is zijn column op de website van Red Bull.

,,Mercedes heeft de afgelopen zeven jaar niet per ongeluk gewonnen”, vervolgt de Engelsman. ,,Het is een team met kwaliteit en klasse, dat gemotiveerd zal zijn om sterk terug te komen. We hebben het een paar jaar geleden ook gezien, toen er een soortgelijk verhaal was tijdens de wintertests en Mercedes vervolgens tijdens de eerste race in Melbourne domineerde.”

Dat de Duitse renstal veel problemen met de auto kende tijdens de testdagen en na afloop Red Bull aanwees als de snelste, zegt volgens Horner niets. ,,Natuurlijk probeert Mercedes de aandacht af te leiden, dat is onderdeel van het spel, maar de realiteit is dat zij de zevenvoudig wereldkampioen zijn en het aan ons is om het gat met hen te dichten. Mercedes had vorig jaar één van zijn sterkste seizoenen en de auto van dit jaar is daar een doorontwikkelde versie van, dus laten we in Bahrein maar zien wat ze echt in huis hebben.”