Teambaas Red Bull onthult details over pijnlijk vertrek Nyck de Vries: ‘Helmut belde hem nog tijdens test Ricciardo’

Voor Nyck de Vries kwam precies een week geleden een einde aan zijn avontuur in de Formule 1. De Nederlander kreeg te horen dat hij plaats moet maken voor Daniel Ricciardo bij AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull. Het telefoontje met het slechte nieuws kwam van Red Bull-topadviseur Helmut Marko. Op dat moment was Ricciardo nog bezig met zijn testrondjes, zo onthult teambaas Christian Horner in de podcast F1 Nation.

Ricciardo maakte als reservecoureur van Red Bull een goede indruk tijdens een Pirelli-bandentest op het circuit van Silverstone. De teamleiding hakte al na een paar rondjes de knoop door en besloot De Vries, bezig aan een moeizaam debuutseizoen in de Formule 1, meteen te laten weten dat hij vervangen zou worden door de ervaren Australiër.

,,De test was nog niets een afgerond, dus het ging allemaal iets sneller dan verwacht”, geeft Horner toe. ,,Helmut sprak met Nyck, want op zijn voorspraak is Nyck ook bij het team gehaald. Dat telefoontje was ongeveer tijdens ronde 11 van de test, denk ik.”

Noodoplossing

Vorige maand liet Marko in een interview al weten dat Horner ‘geen grote fan’ was van De Vries en dat er stevige discussies gevoerd werden voordat de 28-jarige Nederlander het stoeltje bij AlphaTauri kreeg toegewezen. In de podcast geeft Horner dat nu ook ruiterlijk toe.

,,Kijk, Nyck is een zeer capabele coureur, een Formule E-kampioen, een Formule 2-kampioen, hij heeft duidelijk veel ervaring. Maar hij is geen talent meer. Ik zag gewoon niet hoe hij paste binnen ons juniorenprogramma. Het was bijna een noodoplossing.”

Zo laat komt Max Verstappen in actie

Komende week strijkt het Formule 1-circus neer op de Hungaroring. Zonder Nyck de Vries, maar uiteraard is WK-leider Max Verstappen wel gewoon van de partij. Bekijk hier alvast het tijdschema voor de Grand Prix van Hongarije.

Toch had Horner meer verwacht van de coureur die dit jaar tot aan zijn gedwongen vertrek geen enkel WK-punt wist te scoren. ,,Er waren hoge verwachtingen rond hem, want hoewel hij onervaren is in de Formule 1, is hij duidelijk een zeer ervaren coureur. Ik denk dat het algemene gevoel overheerste dat het niet goed genoeg was.”

Geen Zandvoort

Om nog een tijdje te wachten en De Vries zo nog zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort (27 augustus) te gunnen, heeft de Engelsman geen moment overwogen. ,,Ik denk dat de situatie duidelijk was, dan heeft het ook geen zin om langer te wachten. We hebben besloten om in te grijpen en dan is het ook goed om Daniel nog twaalf races te gunnen.”

Ricciardo, jarenlang teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, moet komend weekend al aan de bak. Dan staat de Grand Prix van Hongarije op het programma. De 34-jarige coureur maakte al in 2011 zijn debuut in de Formule 1, maar moest vorig jaar na een teleurstellend seizoen bij McLaren zijn stoeltje afstaan aan landgenoot Oscar Piastri. Hij liet al weten het nieuwe avontuur onbevangen aan te gaan.

Praat mee.

