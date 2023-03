Teambaas van Nyck de Vries: AlphaTauri wordt niet verkocht door Red Bull

Nyck de Vries wint kort geding van vastgoed­mil­jo­nair Jeroen Schothorst

Autocoureur Nyck de Vries is in het gelijk gesteld in het door vastgoedmiljonair Jeroen Schothorst aangespannen kort geding. De 27-jarige Formule 1-coureur van AlphaTauri hoeft geen inzage te geven in zijn contracten en inkomsten aan de investeringsmaatschappij van Schothorst.