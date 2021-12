Teambazen vinden Max Verstappen de beste, Lewis Hamilton weer tweede

Emotionele Max Verstappen vol ongeloof: ‘Soms gebeuren er wonderen’

Max Verstappen was vol ongeloof nadat hij historie schreef door voor het eerst wereldkampioen in de Formule 1 te worden. De emoties waren duidelijk zichtbaar bij de 24-jarige Nederlander na een ongekend slot van de race in Abu Dhabi, waarbij hij Lewis Hamilton in de laatste ronde inhaalde.

