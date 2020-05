Teams Formule 1 krijgen budgetplafond van 132 miljoen euro

Video In Zandvoort is het stil, heel stil

2 mei Iedere vijf minuten overvolle treinen op station Zandvoort, duizenden mensen die per leenfiets hun weg naar het circuit zoeken en uitpuilende campings in heel Noord-Holland. Het zou het weekeinde zijn van de luid bejubelde terugkeer van de Formule 1 in Nederland. Maar nu het is stil in de duinen.