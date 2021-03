Teleurstelling over tweede plaats, maar Verstappen heeft eindelijk auto die hij wenst

Samenvatting Verstappen: ‘Liever eerste geworden met een straf, dan op deze manier tweede’

22:12 Max Verstappen vocht in de Grand Prix van Bahrein een zinderend duel uit met Lewis Hamilton, maar de wereldkampioen van Mercedes won uiteindelijk toch in de eerste race van dit jaar. ,,Dat we nu zo balen is ook een goed teken”, oordeelde Verstappen na afloop.