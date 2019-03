Testen in de Formule 1 is een beetje truttig geworden

Door Rik Spekenbrink



Nee, vroeger was niet alles beter. Hier staan niet twee grumpy old men, benadrukken Allard Kalff en Kees van de Grint. Maar van sommige veranderingen is de Formule 1 niet beter geworden, vinden ze. Terwijl achter hen de coureurs de ene na de andere weinigzeggende tijd klokken, leggen oud-coureur en autosportcommentator Kalff (56) en voormalig bandenexpert Van de Grint (67) in de paddock in Barcelona uit waarom het testen in de Formule 1 anno 2019 zoveel anders is dan een jaar of vijftien geleden.