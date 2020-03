Topman Red Bull wilde gewoon racen: ‘F1 had mooi signaal kunnen afgeven’

,,In Australië waren de lokale promotor en lokale autoriteiten ook gewoon bereid te rijden", vertelt de topman van het team waarvoor Max Verstappen uitkomt. ,,Maar toen kwam die positieve coronatest van mensen van McLaren en wilde Mercedes ook niet meer racen. Je hebt volgens de reglementen twaalf auto's nodig om te racen. Die hadden we niet meer.”



Marko heeft zich naar eigen zeggen tot het laatste moment verzet tegen het afgelasten van de race in Melbourne. ,,Wij waren tot het eind bereid om te racen. In Indianapolis 2005 stonden er uiteindelijk ook maar drie teams aan de start. Maar als wij vrijdagochtend gewoon naar buiten waren gereden voor de trainingen, dan denk ik dat een groot deel van de teams zich ook op de baan had begeven."



Inmiddels zijn ook de GP's van Zandvoort, Monaco, Spanje, Bahrein, Vietnam en China uitgesteld. ,,Ik denk dat we op 7 juni in Bakoe van start gaan", verwacht Marko. ,,Hopelijk wordt het dan toch een mooi jaar in de Formule 1. Een jaar waarin we met Max Verstappen een prijs pakken."