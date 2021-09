Toto Wolff vermoedt opzet van Verstappen: ‘Een tactische fout’

,,Ik zeg niet dat Max alle blaam treft, maar je zou dit wel kunnen beschouwen als een tactische fout. En die willen we niet zien in de toekomst", aldus Wolff, die zich voor de Nederlandse camera van Ziggo Sport eerder meer op de vlakte had gehouden en toen nog niet met de vinger wilde wijzen. ,,Ze moeten hard tegen elkaar kunnen racen, maar elkaar ook ruimte gunnen. Max is zwaar gecrasht na een aanvaring op Silverstone, nu ligt hij bovenop de halo van Lewis. We willen niks ernstigers zien.”

,,We hebben dit vaker gezien bij coureurs die buitengewoon goed zijn en racen voor een titel. Waar de stewards nu naar moeten kijken is hoe we iets kunnen doen aan zulke tactische fouten om de ander van een overwinning af te houden. Hoe? Dat weet ik niet... Het is een intense titelstrijd en we moeten een modus zien te vinden hoe de twee elkaar kunnen racen.”



Wolff loofde tegelijkertijd de halo, die vandaag maar weer eens zijn werk deed door Hamilton te beschermen. ,,De halo heeft Lewis zijn leven gered. Dit was zonder halo een verschrikkelijk ongeluk geweest waar ik niet eens over na wil denken.