Track Record Circuit Gilles Villeneuve | Max Verstappen topfavoriet op snelle rondje in Canada

De laatste GP van Canada is alweer een tijdje geleden, hoe zat het ook alweer?

In 2020 en 2021 was er geen Formule 1-race in Montreal en dat was een gemis. Want het Circuit Gilles Villeneuve is een spectaculaire. Het rondje op Île Notre Dame is supersnel en door een reeks chicanes bovendien een flinke uitdaging voor de coureurs. Tel daarbij een pittige haarspeldbocht en een lang recht stuk op en je hebt alles wat je in een racecircuit wil hebben.