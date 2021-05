Track Record Formule 1 | Prinsdom Monaco: poen, parade en pole position

Hoe cruciaal is pole position?

Heel cruciaal Dat is tegenwoordig op veel circuits het geval, maar in Monaco zeker. Inhalen is, zeker met de huidige auto’s, schier onmogelijk. Met de muren dicht op de baan, is juist de kwalificatie in Monaco extra spannend. Het kleinste foutje wordt afgestraft en kan voor onderbrekingen lijken. Timing en uitvoering moeten leiden tot pole position. Lukt dat, is het halve werk al gedaan voor de race op zondag.