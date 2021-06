Track Record | Voordeel Verstappen op de Red Bull Ring, vrees bij Hamilton

Door Arjan Schouten



De Grosser Preis Der Steiermark?

Ja, de GP van Stiermarken. De naam voor de eerste van twee achtereenvolgende ontmoetingen op de Red Bull Ring. Normaal de GP van Oostenrijk, maar zo heet de race van volgende week al. Dus wordt net als vorig jaar ook een van de twee races aan de regio opgehangen.



Voor het eerste weekend van de doubleheader zijn de tickets nog gelimiteerd, volgend weekend wacht een oranje invasie als alle restricties zoals verwacht niet meer van kracht zijn. Zo keert op het thuiscircuit van Red Bull het oranje legioen terug, net nu het zo goed gaat met Max Verstappen. Eerst mondjesmaat, vervolgens massaal. In Blick vertelde Helmut Marko dinsdag dat voor de eerste race zo’n 15.000 fans welkom zijn. Een week later hoopt de Red Bull Ring op een vol huis met zo’n 140.000 man verdeeld over drie dagen.

Is Red Bull Racing in het voordeel op de eigen Red Bull Ring?

Je moet je bijna afvragen waar Red Bull niet meer in het voordeel is. Drie races op rij gewonnen, wat al acht jaar niet meer was gebeurd. Op nauwe stratencircuits als in Monaco en Bakoe, maar ook op een snel powercircuit als Paul Ricard. De korte Red Bull Ring heeft het allemaal. Snel, rechte stukken, bochten, op en neer. Het achtbaantje bracht Max Verstappen al vele successen. Hij won er in 2018 én 2019, was er al tweede in 2016 en vorig jaar werd hij er ook nog derde een week na zijn uitvalbeurt bij de start van het corona-jaar.

,,Ik verheug me er wel op, want het is toch een beetje ons thuiscircuit’’, vertelde Verstappen al in Frankrijk, waar hij vorige week nog won. ,,We hebben er prachtige resultaten geboekt, al garandeert dat natuurlijk niks. Ik ga er van uit dat het weer heel close wordt.”

Kan Mercedes op vijandelijke bodem terugslaan in de titelstrijd?

Dat is wat het kampioenschap qua spanning wel nodig heeft, nu het momentum zo enorm bij Red Bull Racing ligt. Maar Lewis Hamilton vreest dat het lastig wordt in Oostenrijk. ,,Met die lange rechte stukken zou het best eens hetzelfde beeld kunnen worden als in Frankrijk, met de snelheid die we gezien hebben van Red Bull’’, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. ,,Als we alles binnen drie dagen maximaal afgesteld weten te krijgen, kunnen we het ze hopelijk lastig maken.’’

Teambaas Toto Wolff blijft positief. ,,Toen de teleurstelling van het missen van de zege in Frankrijk was weggeëbd, bleef er toch veel positiefs over. Het tempo van onze auto was vergeleken met Monaco en Bakoe een stuk beter in orde. Maar het gaat dit seizoen om elk punt en we beseffen dat we er daar al veel van hebben laten liggen’’, aldus Wolff, die weet dat in Oostenrijk werkelijk alles moet kloppen. ,,De verschillen gaan er minimaal zijn, maar het blijft een tricky circuit. Kort, snel en nauwelijks kansen om verloren tijd goed te maken.’’