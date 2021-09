Van de koning tot de rijkste vrouw van Nederland: ze waren figuranten op het feestje van Max Verstappen

Kimi Räikkönen mist Grand Prix in Zandvoort door positieve test

4 september Formule 1-rijder Kimi Räikkönen kan niet deelnemen aan de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De 41-jarige Fin van Team Alfa Romeo is bij een test positief bevonden op Covid-19. De regels bepalen dat hij met onmiddellijke ingang in quarantaine is gegaan in zijn hotel.