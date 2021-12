Van Formule 1-debuut tot wereldtitel: Max Verstappen flikte het in zeven jaar tijd

3 oktober 2014: Formule 1-debuut in eerste vrije training GP van Japan, namens Toro Rosso.

15 maart 2015: Officiële Grand Prix-debuut in Australië namens Toro Rosso: vroegtijdig uitgevallen.

29 maart 2015: Eerste gescoorde WK-punten, 7de in GP van Maleisië.

26 juli 2015: Eerste top-5 notering: 4de in GP van Hongarije

5 mei 2016: Red Bull Racing communiceert promotie van Verstappen, die komt van Toro Rosso.

15 mei 2016: Verstappen wint meteen zijn eerste race namens Red Bull Racing in Barcelona.

Volledig scherm Max Verstappen wint in Barcelona. © Pro Shots

13 november 2016: Met een weergaloze inhaalrace in de Braziliaanse regen scoort Verstappen een derde plaats en hij noteert voor het eerst de snelste ronde van een GP.

27 november 2016: Verstappen besluit eerste seizoen bij Red Bull als 5de in het WK, mede dankzij zeven podiumplaatsen.

1 oktober 2017: Bijna anderhalf jaar na zijn eerste overwinning wint Verstappen - veel geplaagd door motorproblemen - opnieuw, nu in Maleisië. Later die maand is het weer raak in Mexico.

1 juli 2018: Groot zijn de verwachtingen voorafgaand aan zijn derde Red Bull-jaar, maar om de titel doet hij nog niet mee. Pas in Oostenrijk wint Verstappen voor het eerst.

11 november 2018: Wereldnieuws is Verstappen als hij na de GP van Brazilië een duw geeft aan Esteban Ocon. De Fransman tikte als achterblijver de Limburger van het circuit, die daarmee de leiding verloor.

Volledig scherm Max Verstappen duwt Esteban Ocon. © Hollandse Hoogte / ZUMA Press, Inc.

25 november 2018: Verstappen eindigt na een constant jaar (elf podiumplaatsen) als 4de in het WK, op slechts twee puntjes van Kimi Räikkönen.

17 maart 2019: Na jaren met Renault-kracht in zijn auto, rijdt Verstappen in Melbourne voor het eerst met een Honda-motor. Meteen wordt hij 3de.

30 juni 2019: Verstappen tekent in Oostenrijk voor de eerste zege van Honda in de Formule 1 in dertien jaar tijd (Jenson Button, 2006).

4 augustus 2019: Hij moest er bijzonder lang op wachten, maar op de Hungaroring start Verstappen als eerste Nederlander ooit van pole position.

Volledig scherm Max Verstappen pakt zijn eerste poleposition in Hongarije. © AFP

3 november 2019: Net 22 jaar oud start Verstappen in Texas, Amerika al voor de 100ste keer aan een Grand Prix.

1 december 2019: Mede dankzij drie zeges beëindigt Verstappen zijn eerste jaar met een Honda-motor als de nummer 3 in het WK, achter beide Mercedessen.

5 juli 2020: Gigantisch zijn de verwachtingen, als het coronaseizoen met grote vertraging begint. Maar Verstappen kent een valse start met een uitvalbeurt in Oostenrijk.

9 augustus 2020: Met zijn 107de race in de Formule 1 evenaart Verstappen vader Jos, die in zijn carrière tussen 1994 en 2003 ook tot 107 races kwam.

13 december 2020: Verstappen wint in Abu Dhabi de laatste GP van het jaar, zijn tiende F1-zege. Ook dit seizoen eindigt hij als 3de in het WK.

23 mei 2021: Met zijn eerste zege in Monaco wordt Verstappen de eerste Nederlandse WK-leider ooit, met 4 punten voorsprong op Lewis Hamilton.

Volledig scherm Max Verstappen wint in Monaco. © AP

27 juni 2021: In Oostenrijk wint Verstappen al zijn 4de Grand Prix van het seizoen, dat moment een record. Verder dan 3 zeges per jaar kwam hij eerder nog niet.

4 juli 2021: Na zeges in Frankrijk en de GP van Stiermarken kent Verstappen een volmaakte triple header met ook winst in de tweede race op de Red Bull Ring. In stijl wint hij, met zijn eerste Grand Slam: pole, alle rondes aan kop én de snelste ronde.

5 september 2021: Een week na de zege op Spa wint Verstappen ook voor eigen publiek bij de eerste GP in Zandvoort sinds 1985.

21 november 2021: Na zeges in de VS en Mexico heeft Verstappen na de tweede plaats in Qatar voor het eerst uitzicht op een (flinterdunne) titelkans, vooruitkijkend naar de volgende race in Saoedi-Arabië.

4 december 2021: Verstappen is op weg naar pole position in Jeddah, maar raakt in de laatste bocht de muur. Een dag later wint Hamilton een knotsgekke GP van Saoedi-Arabië.

12 december 2021: Aan één raceronde heeft Verstappen na een late safety car genoeg om Hamilton in Abu Dhabi alsnog te pakken te nemen. Hij mag zichzelf de allereerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1 noemen!

Volledig scherm Max Verstappen is wereldkampioen. © ANP

Bekijk hieronder onze video's over Formule 1.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.