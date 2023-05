Verontwaardiging in Mexico na bemoedigende woorden Horner richting Verstappen: ‘Red Bull keurt de zege van Pérez af’

Waar Max Verstappen de afgelopen jaren de onbetwiste leider was bij Red Bull, doet Sergio Pérez er dit jaar alles aan om de verhoudingen binnen het team op te schudden. De Mexicaan won in Azerbeidzjan zowel de sprintrace als de hoofdrace en naderde in de WK-stand tot op zes punten van de wereldkampioen. Internationale media smullen bij het vooruitzicht op een echt duel om de titel. ‘Bij gebrek aan concurrentie van andere teams is dit precies wat het seizoen nodig heeft.’

‘Eindelijk weer een WK-gevecht’, kopt Bild, al houdt de Duitse boulevardkrant wel meteen een slag om de arm. ‘De vraag is alleen hoe lang dat zo blijft, want in het verleden heeft de Mexicaan herhaaldelijk kleine tot grote fouten gemaakt tijdens raceweekenden. Dat kan hij zich niet meer veroorloven als de strijd om de titel in de Formule 1 spannend wil blijven. Want de Grand Prix van Azerbeidzjan liet maar weer eens zien dat Red Bull momenteel een klasse apart is.’

Wat Corriere della Sera vooral opvalt, is dat Pérez met een hele andere instelling rijdt dan vorig seizoen, toen hij zelden een bedreiging vormde voor Verstappen. ‘Vastbesloten, gemeen en meedogenloos bevestigde hij zijn geschiktheid voor stratencircuits’, schrijft de Italiaanse krant. ‘Maar bovenal lijkt hij de rol van schildknaap van de aanvoerder niet meer te willen accepteren. Dat heeft Red Bull nu misschien ook begrepen.’

De krant beloont Pérez met de maximale score van 10 punten, terwijl Verstappen het moet doen met ‘slechts’ een 8,5. ‘Perez slaagde cum laude. Er kan dit jaar een staatsgreep plaatsvinden. En zoals de geschiedenis leert, zijn de meest effectieve staatsgrepen die binnen het gezin.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook het Spaanse AS zag een Pérez die niet langer genoegen neemt het spelen van de tweede viool. ‘Bijna alles hadden we gezien in het Formule 1-geweld van de afgelopen jaren, maar dit is nieuw: Verstappen werd verslagen zonder mechanica, strategieën of tegenslagen de schuld te kunnen geven. Een van de Red Bull-coureurs gaat dit jaar wereldkampioen worden, maar dat hoeft niet Mad Max te zijn.’

Ongelukkige pitstop

Dat Verstappen geen excuses kon aanvoeren, wordt door Het Laatste Nieuws betwist. ‘Tien ronden lang leek de race in Bakoe in een saaie plooi van voorspelbaarheid te zijn gevallen. Maar toen kwam de safety car, omdat de Nederlander Nyck de Vries voor de zoveelste keer in amper vier races bewees dat hij dan toch niet in de Formule 1 thuishoort.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verstappen maakte uitgerekend op dat moment een pitstop voor een bandenwissel, terwijl Pérez pas na het uitrijden van de safetycar naar binnen kwam en zo veel minder tijd verloor. ‘Zo kreeg Pérez de leiding cadeau. Maar goed zo. Bij gebrek aan echte concurrentie van de andere topteams is dit precies wat het seizoen nodig heeft. En of we uitkijken naar Miami, komend weekend al.’

Als Pérez zich té nadrukkelijk met de titelstrijd gaat bemoeien, kan dat ook voor spanningen binnen Red Bull zorgen, verwacht de Belgische krant. ‘Je hoeft niet eens helemaal tussen de regels door te lezen om te weten dat Christian Horner liever Verstappen had zien winnen. Een publiek geheim in de paddock overigens.’

Bekijk hier de nieuwe aflevering van Pitstop:

Verontwaardiging over uitspraak Horner

Dat gevoel leeft ook in Mexico, waar de woorden van de teambaas van Red Bull na de race in het verkeerde keelgat zijn geschoten. ,,Checo (Pérez, red) had geluk met de safetycar, maak je geen zorgen Max, er komt nog een heel WK aan, je hebt vandaag goede punten gescoord”, riep Horner over de boordradio toen Verstappen als tweede werd afgevlagd.

‘Bij Red Bull keuren ze de zege van Pérez in Azerbeidzjan af’, kopt El Universal verontwaardigd. ‘Checo liet Verstappen kansloos in Bakoe, maar de uitspraak van Christian Horner trok de aandacht. Hij lijkt daarmee afbreuk te doen aan wat de Mexicaan had gepresteerd.’

Het Franse L’Équipe denkt dat de kwaliteiten van Pérez vooral uit de verf komen op stratencircuits. De Mexicaan boekte er vijf van zijn zes overwinningen in de Formule 1. ‘Bochten met ongebruikelijke hoeken, unieke sferen en de vangrail die altijd dichtbij is. Stratencircuits zijn momenteel het koninkrijk van Sergio Pérez. En gelukkig voor hem worden die steeds talrijker in de Formule 1.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2023

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.