Verrassing: F1-testdebuut Nyck de Vries in Abu Dhabi

De Vries wordt in de test geflankeerd door Stoffel Vandoorne, die vorige week nog door het team gepasseerd werd toen Lewis Hamilton niet kon racen vanwege het coronavirus. De Nederlander heeft zijn eerste Formule E-seizoen achter de rug, met een tweede plek als beste resultaat. Zijn Belgische collega werd tweede in het kampioenschap. Bij Red Bull Racing zullen Jüri Vips en Sebastian Buemi instappen, terwijl Renault de niet onomstreden keuze maakte om Fernando Alonso op te stellen. De test is er immers voor bedoeld minder ervaren coureurs te laten ruiken aan een F1-stoeltje. Vanwege Renaults beslissing wilde ook Ferrari alvast gebruik maken van de diensten van Carlos Sainz in hun SF1000, maar dat verzoek werd door de FIA afgewezen.

De Vries kroonde zich in 2019 tot wereldkampioen in de Formule 2. Het lukte hem niet een stoeltje te bemachtigen in de Formule 1 en hij koos voor een vervolg van zijn racecarrière in de Formule E. De Vries reed afgelopen jaar voor het fabrieksteam van Mercedes in de elektrische autosportklasse.