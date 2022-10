‘Verrast’ Red Bull kan titel Max Verstappen pas later vieren: ‘Moeten een vlucht halen’

Het Formule 1-team van Red Bull gaat de wereldtitel van Max Verstappen op een later moment vieren. Pas enkele minuten na de finish van de chaotisch verlopen Grote Prijs van Japan werd duidelijk dat Verstappen al zeker is van zijn tweede wereldtitel. Tijd om op Suzuka uitgebreid feest te vieren, was er echter niet.

,,We moeten om 20.00 uur een vlucht halen op het vliegveld van Nagoya en we hebben ook nog wat andere verplichtingen”, zei Helmut Marko, topadviseur van Red Bull. ,,We hadden dit allemaal niet verwacht. Maar maak je geen zorgen, we gaan dit kampioenschap echt nog vieren. We hebben nog vier grands prix te gaan, die willen we ook winnen. We gaan naar Texas en Mexico, dat zijn ook goede locaties om een feest te vieren.”

De Formule 1 riep Verstappen tot wereldkampioen uit nadat zijn rivaal Charles Leclerc vanwege een tijdstraf was teruggevallen van de tweede naar de derde plaats in de uitslag. Bij Red Bull dachten ze in eerste instantie dat de organisatie van de Formule 1 zich had verrekend. ,,Uit onze berekeningen kwam dat Max nog 1 punt tekort kwam om wereldkampioen te zijn”, aldus Marko. ,,Pas toen de speaker op het podium het zei, wisten we dat het toch echt zo was. Het was heel verwarrend. Maar we worden hier eerste en tweede en zijn wereldkampioen. Perfect.”

Volledig scherm De crew van Red Bull Racing na de zege in Japan. © REUTERS

Horner: ‘Max van andere planeet’

De manier waarop Max Verstappen dit seizoen domineert in de Formule 1, verbaast zelfs zijn teambaas Christian Horner. ,,Max presteert buitengewoon. Het lijkt alsof hij van een andere planeet komt”, zei de teambaas van Red Bull.

Ook Horner dacht in eerste instantie dat Verstappen één punt tekort kwam om de wereldtitel al te kunnen vieren. ,,We hebben met het idee gespeeld om Max in de slotfase een pitstop te laten maken, zodat hij op nieuwe banden kon proberen de snelste raceronde te rijden. Maar we wisten niet of het Sergio Pérez zou lukken om Charles Leclerc in te halen en we dachten: waarom zouden we met nog vier races te gaan risico nemen voor 1 punt?”

,,Pas toen Jenson Button op het podium zei dat Max wereldkampioen was geworden, bleek dat we toch al genoeg punten hadden. Nu willen we ook de wereldtitel bij de constructeurs binnenhalen en ervoor zorgen dat Sergio tweede wordt op het WK.”

Verstappen won na een stroeve start van het seizoen twaalf grands prix. Vier races voor het einde is de 25-jarige Nederlander al zeker van de titel. ,,Vorig jaar moest hij er in een titanengevecht met Hamilton zo hard voor werken. Maar na zijn eerste wereldtitel lijkt een last van zijn schouders te zijn gevallen”, aldus Horner.

,,Max is in de vorm van zijn leven en heeft zijn niveau dit jaar nog verder opgekrikt. Max rijdt zo volwassen en met zoveel overtuiging. Hij bouwde vandaag in zo’n twintig rondes een voorsprong van ruim 25 seconden op. Een fenomenale prestatie”, aldus de Red Bull-baas, die benadrukte dat de internationale autosportfederatie FIA wat hem betreft de regels voor de puntentelling bij niet volledig afgewerkte races moet verduidelijken in de reglementen. ,,We dachten dat het vorig jaar na de issues op Spa opgelost was. Maar ik weet bijna zeker dat de regels toch aangepast moeten worden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.