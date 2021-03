Verschoor debuteert in Formule 2 met vierde plaats in hoofdrace

VIDEO F1 in Saoedi-Ara­bië op langste en snelste stratencir­cuit ooit

18 maart De eerste Grand Prix ooit voor Formule 1-wagens in Saudi-Arabië belooft een groot spektakel te worden. De avondrace op 5 december, de voorlaatste wedstrijd van het WK-seizoen, wordt in havenstad Jeddah gereden op het langste en snelste stratencircuit in de historie van de koningsklasse van de autosport. Het traject is 6,175 kilometer lang, met mogelijke topsnelheden van 320 kilometer per uur en een gemiddelde snelheid van ongeveer 250 km per uur.