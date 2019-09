Versoberde racedag in het teken van verongelukte Hubert

Door Arjan Schouten Met een minuut stilte voor Anthoine Hubert ging vanochtend de Formule 3-race van start op het asfalt van Spa-Francorchamps, waar de Fransman gisteren verongelukte bij een fatale crash bovenaan Eau Rouge. De familie van Hubert stond vooraan met zijn helm in hun handen, omringd door alle Formule 2-coureurs. Emotionele beelden, die we ongetwijfeld vaker gaan zien vandaag. Want natuurlijk is de grote prijs van België na de zwarte dag van gisteren van alle feestelijkheden ontdaan. Ook de Grote Prijs van de Formule 1, die vanmiddag om 15.10 start, wordt voorafgegaan door een minuut stilte voor Hubert, die eerder vanmorgen ook al werd herdacht met een ereronde. Op sociale media wordt een oproep gedeeld onder Max Verstappen-fans om in de negentiende ronde van de race (19 was het racenummer van Hubert) massaal op te staan en de hele raceronde lang te klappen.

Intensive care

Overal in de paddock en op het circuit hangen beelden van de verongelukte Fransman, die over drie weken 23 jaar zou worden. Ook de bij de crash betrokken Juan Manuel Correa ligt nog op de intensive care van een ziekenhuis in Luik. Zijn situatie is stabiel, maar met twee gebroken benen en rugletsel is ook hij er zwaar aan toe.



Op Spa, waar het na de zonnige dag van gisteren tien graden koeler en grauw en grijs is, start Charles Leclerc vanmiddag van pole position. De Monegask kende leeftijdsgenoot Hubert goed en was een van de eerste coureurs die een bericht plaatste op Instagram toen gisteravond het verschrikkelijke nieuws over het Renault-talent bekend werd. Ferrari-coureur Leclerc zal er ongetwijfeld alles aan doen om zijn eerste Formule 1-race te winnen, om daarna die zege op te dragen aan Hubert. Eerder verloor Leclerc ook al zijn peetvader en mentor Jules Bianchi, na een ongeluk in de grand prix van Japan in 2014.



Achter Leclerc start Sebastian Vettel als tweede, gevolgd door beide Mercedessen. Max Verstappen rijdt weg als vijfde, van de derde startrij.