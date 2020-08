Verstappen achter superieur Mercedes derde in kwalificatie, pole voor Hamilton

Max Verstappen start de vierde ronde van het wereldkampioenschap morgen van de derde plaats. De Limburger tekende daarmee voor het maximale resultaat in de kwalificatie op Silverstone, waar wéér geen maat stond op de Mercedessen. Een seconde kreeg Verstappen als best of the rest aan zijn broek van Lewis Hamilton.

Door Arjan Schouten

Natuurlijk tekende Hamilton voor de achtste pole position van Mercedes op rij op ‘zijn’ Silverstone. Daar zat de verrassing niet. Net zo min als dat er met Valtteri Bottas ook een Mercedes op P2 belandde. De vraag was vooral hoe groot het gat met de rest zou zijn op het 5,8 kilometer lange circuit in Northamptonshire. Enorm, zo bleek. Weer speelden Hamilton en Bottas met de rest van het veld. Met een gat van maximaal een halve seconde zou Max Verstappen tevreden zijn, vertelde hij donderdag nog. Maar de schade bleek dubbel zo groot voor de Nederlander die P3 bemachtigde. Het pure vermogen van Mercedes bleek zoveel krachtiger in de kwalificatie dat de Nederlander liefst een seconde toe moest geven.

,,Uiteindelijk is het weer een relatief groot gat, maar makkelijk ging het vandaag niet. Het was een beetje worstelen”, vertelde Lewis Hamilton, die in Q2 even spinde en zo een rondje verspeelde. ,,Met diep ademen kwam ik er weer goed in en toen liep het toch nog goed af.”

Overmacht

De overmacht was zo groot dat de eerste startrij van Mercedes geen moment in gevaar kwam. Verstappen had graag gewild, tekende ook voor het maximale resultaat, maar die volle seconde verschil met Hamilton en zeven tienden met Bottas vertelde natuurlijk alles. ,,Ik zag al heel snel in de kwalificatie dat ze veel te snel waren, zoals wel vaker de laatste tijd. En dat heb je dan maar te accepteren”, besloot Verstappen, die net als Hamilton en Bottas morgen op mediums start.

Redelijk tevreden was de Nederlander over de gemaakte progressie wat betreft zijn RB16, zo concludeerde hij na de eerste twee vrije trainingen al. En ook de zaterdagtraining verliep goed. Dus weigerde hij teleurgesteld te zijn over die derde plaats in de kwalificatie, die was toch al ingecalculeerd na een prima weekend waarin hij in tegenstelling tot twee weken terug in Hongarije vooralsnog niet te klagen heeft. ,,Hopelijk ben ik morgen wat dichter bij de Mercedessen in de race. Ik zeg niet dat ik meteen met ze kan vechten, maar startend van P3 heb ik daar wel de positie voor.”

Geduchte concurrentie leek Verstappen vooraf ook nog te mogen verwachten van de Racing Points. Maar van de roze nep-Mercedessen sneuvelde er al eentje in Q2, waar Nico Hülkenberg, vervanger van Sergio Pérez, slechts 0,065 seconden te langzaam bleek. Lance Stroll stootte ternauwernood wel door naar de slotfase, waar hij nog vijfde werd. Lando Norris verraste opnieuw met P4 in de McLaren.

Een zware teleurstelling was opnieuw het optreden van Alexander Albon. Gisteren al gecrasht en nu haalde hij op softbanden zelfs Q3 niet. De teammaat van Verstappen start morgen van P12.

De uitslag van de kwalificatie voor de GP van Groot-Brittannië.

Volledig scherm Uitslag kwalificatie voor GP van Groot-Brittannië. © AD Sportwereld