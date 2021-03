Verstappen al eerder gevaccineerd: 'Uiteindelijk moet iedereen 'm toch krijgen’

Formule 1Het loopt allemaal op rolletjes bij Red Bull Racing, deze testdagen. De formatie is productief en op snelheid en de coureurs zijn tevreden. ,,Dat biedt geen garanties, maar het is wel eens anders geweest”, weet Max Verstappen, die bevestigde dat hij zijn corona-vaccinatie reeds heeft gekregen.

De theorie dat hij al aan één rondje genoeg had om te voelen dat het met de RB16B wel snor zit, noemde Max Verstappen vandaag ‘wel heel optimistisch’. Maar het goede gevoel kwam er snel in Bahrein, waar hij vrijdag de hele dag reed en vandaag nog de middagsessie voor zijn rekening neemt. ,,De auto voelt iets beter aan. Betrouwbaarder. Makkelijker te besturen vanaf het begin, dan afgelopen jaar bij de test. Wat natuurlijk fijn is als je de coureur bent’’, aldus Verstappen. ,,Maar of het straks ook snel genoeg is, dat is nog moeilijk te zeggen.”

De Nederlander van Red Bull Racing krijgt ook de verhalen mee. De opstartproblemen bij Mercedes, die er automatisch voor zorgen dat traditionele uitdager Red Bull in de polls wat gestegen is, dit weekend. ,,Maar zo vaak stond Mercedes de laatste jaren ook niet bovenaan in de lijstjes tijdens de tests’’ nuanceert Verstappen meteen.

Aan de pikorde verandert deze testdagen wat hem betreft dan ook niets. ,,Wat mij betreft zijn die verhoudingen nog precies hetzelfde. Niemand heeft hier heeft nog echt veel laten zien.”

Naar tijden kijkt hij zelf niet. En met de concurrentie is hij ook amper bezig. Niet met die bijzondere luchtinlaat van Alpine, of de diffuser van McLaren. ,,Ik zit zelf in mijn auto, heb amper tijd om me daar mee bezig te houden. Werk mijn eigen plan af.’’

Waar het Verstappen primair om gaat is dat hij en zijn formatie op oorlogssterkte aan de start van het seizoen staan, over veertien dagen in hetzelfde Bahrein. In en ook náást de auto. Zijn nieuwe teamgenoot Sergio Pérez vertelde vrijdag dat hij net als meerdere werknemers van het team gebruik heeft gemaakt van het aanbod van Bahrein om daar meteen een corona-vaccinatie te krijgen. Verstappen kreeg die prik al voor vertrek naar het Midden-Oosten, bevestigde hij vandaag. Voor vertrek in Europa al. ,,Uiteindelijk moet iedereen ‘m toch krijgen. En omdat we veel reizen is het ook beter voor de mensen met wie we allemaal in contact komen’’, meent Verstappen.

De drie testdagen hoopt hij vandaag af te sluiten met ‘heel veel rondjes’. Daarna trekt hij nog een week naar huis, voor de laatste voorbereiding richting de eerste Grand Prix van het jaar, wederom in Bahrein op zondag 28 maart.

