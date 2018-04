Verstappen: Als concurrenten de boel openschroeven, hebben wij geen kans

Max Verstappen heeft vrede met zijn vijfde tijd in de kwalificatie voor de Grote Prijs van China. ,,Naar omstandigheden denk ik dat we het beste eruit hebben gehaald'', liet de Formule 1-coureur van Red Bull bij Ziggo Sport een tikje berustend weten.

,,We verliezen gewoon heel veel op het rechte stuk. Ja, dat is meer dan verwacht. Je ziet dat de concurrenten in de kwalificatie de boel openschroeven en dan hebben we gewoon geen kans. Qua vermogen is het bij ons de afgelopen dagen hier nog niet helemaal top.''

Verstappen klaagde tijdens de derde vrije training, eerder op zaterdag, dat hij steeds snelheid verloor als hij dicht tegen de limiet aan kwam. ,,Het lijkt hetzelfde als vorig jaar in Baku'', liet hij over de boordradio een tikje bezorgd weten. ,,Voor mijn gevoel is het nu weer het geval'', bevestigde Verstappen na de kwalificatie. ,,Dat soort dingen zitten in de software, maar na de kwalificatie kun je dat niet meer aanpassen.''

Verstappen, die in 2017 in Bakoe moest uitvallen terwijl hij fraaie podiumkansen had, gaf in Shanghai flink toe op de Ferrari's van Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen. Beiden vertrekken zondag vanaf de eerste startrij. Mercedes volgde zaterdag met Valtteri Bottas en wereldkampioen Lewis Hamilton op ruim een halve seconde, terwijl Verstappen op 0,7 seconde van Vettel uitkwam. ,,Ja, de Ferrari's gaan op de een of andere manier hier enorm hard op het rechte stuk. Ook het verschil met Mercedes is groot. Ferrari heeft ook gewoon een goede auto natuurlijk.''