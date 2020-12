Verstappen als coureur klaar om Hamilton te onttronen, nu de randvoorwaarden nog

video's Hamilton en Bottas loven Verstappen: ‘Zo'n gevecht heeft de sport nodig’

20:48 Wereldkampioen Lewis Hamilton moest na de laatste race van het Formule 1-seizoen in de Formule 1 dat Max Verstappen simpelweg te snel was. ,,We konden hem niet bijhouden. De sport heeft dat ook nodig, zo’n gevecht tussen twee teams”, zei de 35-jarige Brit, die in Abu Dhabi als derde over de finish kwam achter de kopman van Red Bull en zijn teamgenoot Valtteri Bottas. ,,Felicitaties aan Max.”