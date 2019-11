Verstappen begint als derde aan jubileumrace, pole voor Bottas

Toch was de man die pole pakte een verrassende, want iedereen rekende op Verstappen of Hamilton. Een uitstekend rondje bracht Valtteri Bottas uiteindelijk zijn elfde pole position in de Formule 1, al de zesde pole van Mercedes op rij in Amerika. ,,Ik schudde er een prima rondje uit aan het begin van Q3 en niemand kwam er nog aan. Een heerlijk gevoel’‘, sprak de Fin, die alleen statistisch nog een kans maakt op het wereldkampioenschap, maar collega Hamilton heeft aan vier schamele puntjes morgen genoeg.



Verstappen gaat van P3. ,,Voor ons is dit een heel goed resultaat op deze baan. Normaal gesproken zijn we altijd goed in de race hier. En nu zijn we ook al sterk in de kwalificatie,‘’ aldus Verstappen die dit weekend al de snelste was in de eerste en de derde vrije training. ,,De kwalificatie was héél close, maar we waren heel competitief. Dus dat belooft misschien nog wel wat meer voor morgen.‘’