Verstappen begint met derde tijd op griploos Portimão

Vanaf de start van de eerste training klaagden coureurs over het ontbreken van grip op het Portugese asfalt. Dat ondervond ook Verstappen al vroeg aan den lijve, toen hij na ongeveer een kwartier de eerste was die spinde in de vierde bocht. ‘De afstelling van de vleugels is helemaal verkeerd, alsof ik in een driftauto zit’, vertelde hij over de boordradio. In het verloop van de sessie draaiden ook Charles Leclerc, Kimi Räikkönen, Daniil Kvyat en Nicholas Latifi nog een keer in de rondte, terwijl veel coureurs zich verremden en kort de baan verlieten.



Verstappen stond vervolgens lange tijd stil. Er werd gesleuteld aan de vloer van zijn Red Bull en pas na ruim een half uur binnen gestaan te hebben kwam de naar de laatste plek afgezakte Limburger terug de baan op. Hij bleef zijn rondes rijden op het setje hard waarmee hij eerde spinde en sloot uiteindelijk aan achter de twee Mercedessen. Bottas (1.18,410) en Lewis Hamilton (1.18,749) hadden hun tijden echter op mediums genoteerd. Qua omstandigheden - grip levels, baantemperatuur - lijkt de middagtraining op Portimão representatiever te worden voor bijvoorbeeld de kwalificatie. Wellicht worden dan (vanaf 16.00 uur) ook de zachte banden van stal gehaald.