Verstappen begrijpt niets van wedstrijdleiding: ‘Ze moeten gelijk straffen’

,,In bocht twee word ik vol in de zijkant gereden door Leclerc. Het was heel lomp. Ik liet genoeg ruimte en ik zat er al voor”, aldus Verstappen die naar eigen zeggen zijn beste start van het seizoen had. ,,Ik had zoveel schade. De hele zijkant lag open. Het had geen zin om door te gaan.”



Verstappen snapt ook niet dat er niet gelijk een straf werd uitgedeeld en dat de wedstrijdleiding daarmee wacht tot na de race. ,,Het is belachelijk dat hij niet meteen een straf krijgt. Wat moet hij nog meer doen om geen straf te krijgen? Dat moeten ze gelijk bepalen. Ik snap ook niet dat Vettel geen straf krijgt. Hij maakt gewoon een valse start.”